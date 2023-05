Hagen: Dieb lässt Zigaretten gleich stangenweise mitgehen

Ein Dieb hat sich in das Lager eines Supermarktes in Hagen geschlichen und Zigarettenstangen mitgehen lassen,

Hagen. Ein Dieb hat in einem Supermarkt in Hagen zugeschlagen und Zigarettenstangen mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend in den Lagerraum eines Supermarktes an der Eilper Straße in Hagen geschlichen und mehrere Stangen Zigaretten mitgehen lassen. Die Tat ereignete sich zwischen 18 und 20 Uhr.

Eine Mitarbeiterin hatte während ihrer Pause bemerkt, dass aus dem Lagerraum des Discounters mehrere Stangen Zigaretten entwendet wurden. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Tel. 02331-986 2066 zu melden.

