Hagen: Diebe klauen bei Umzug Geräte vom Straßenrand weg

Haspe. Bei einem Umzug in Haspe hatte ein 31-Jähriger arglos seine Elektrogeräte am Straßenrand abgestellt. Ein Fehler, wie sich bald herausstellte.

Elektrogeräte, die aufgrund eines Umzugs am Straßenrand platziert waren, sind am Wochenende von Unbekannten gestohlen worden. Ein 31-jähriger Hohenlimburger wollte am Samstag seinen Umzug in den Hagener Westen nach Haspe durchziehen. Wie es nicht unüblich ist, stellte der Mann verschieden Möbelstücke und Elektrogroßgeräte nach dem Ausladen vor das Haus, um diese dann einzeln in seine neue Wohnung tragen zu können.

Nachdem er die ersten Möbel in die neue Wohnung geschleppt hatte, hielt er sich dort etwa eine Viertelstunde auf. Als er im Anschluss wieder vor das Haus trat, musste er mit Schrecken feststellen, dass Unbekannte in dieser Zeit insgesamt fünf zwischengelagerte Kühl- und Gefriergeräte gestohlen hatten. Hinweise auf die ungebetenen Umzugshelfer liegen bislang nicht vor. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden: Telefon 02331/9862066.

