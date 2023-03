Hagen: Diebe knacken Fahrradbox und nehmen E-Bikes mit

Am Hauptbahnhof in Hagen sind Fahrradboxen aufgestellt. Unbekannte Täter haben nun eine geknackt und zwei E-Bikes mitgenommen.

Hagen. Unbekannte haben in Hagen eine Fahrradbox am Hauptbahnhof geknackt und zwei E-Bikes mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben zwei Räder aus einer Fahrradbox am Hauptbahnhof in Hagen gestohlen. Eine Frau hatte am Freitagmittag bei der Polizeiwache Innenstadt den Diebstahl der Räder, die ihren minderjährigen Töchtern gehören, angezeigt.

Die Mädchen hatten ihre Fahrräder am 17. Freitagmorgen um 7 Uhr in einer Fahrradbox am Berliner Platz eingeschlossen. Bei ihrer Rückkehr um 13.40 Uhr hatten unbekannte Täter die Fahrräder entwendet.

Polizei sucht Zeugen

Es handelt sich um zwei schwarz/grüne Pedelec des Herstellers Cube im Gesamtwert von 3500 Euro. Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Hagener Polizei unter Tel. 02331/986-2066 entgegen.

