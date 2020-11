Hagen: Diensthund „Fred“ stellt zwei Einbrecher

Ein Diensthund der Hagener Polizei hat zwei Einbrecher in Hagen gestellt.

Eilpe. Diensthund „Fred“ hat in Hagen laut bellend zwei Einbrecher in einer Gartenlaube gestellt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Diensthund „Fred“ hat zwei Einbrecher (beide 20) in einer Gartenlaube in der Buntebachstraße gestellt. Die beiden Männer konnten in der Nacht auf Samstag vorläufig festgenommen werden.

Zeugin ruft die Polizei

Gegen 23 Uhr war einer 37-jährigen Zeugin der Schein von Taschenlampen in der Nähe der Gartenlaube aufgefallen. Da einen Tag zuvor bereits dort eingebrochen wurde, rief sie die Polizei. Mehrere Polizisten und „Fred“ waren schnell vor Ort und stellten eine aufgebrochene Tür fest.

„Da die Gartenlaube sehr verwinkelt ist, wurde durch eine 41-jährige Diensthundführerin mehrfach und lautstark der Einsatz von Fred angedroht“, so die Polizei.

„Fred“ stellt laut bellend die Einbrecher

Weil sich niemand meldete, wurde der belgische Schäferhund losgelassen. Nur kurz später stellte der Diensthund die beiden Einbrecher.

Die jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen konnte eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer gefunden werden. Inwieweit die Männer für den Einbruch in die Laube am Vortag in Frage kommen, wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Fred (4) erhielt für seinen erfolgreichen Einsatz ein großes Leckerchen.