Hagen: Diese drei Gastronomen sind neu beim Springefest

Hagen. Das Springefest lockt vom 11. bis 13. August in die Hagener City. Bands und Gastronomen beteiligen sich. Drei Gastrobetriebe sind erstmals dabei.

Das Motto „Hören, sehen, schmecken“ wird beim Springefest, das von Freitag, 11. August, bis 13. August stattfindet, groß geschrieben. Das beliebte Fest, an dem sich neun Gastronomen beteiligen, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Drei Gastrobetriebe beim Fest neu am Start

„Sechs der Gastronomen kennen die Springefest-Besucher bereits aus den letzten Jahren oder dem letzten Jahr, drei Gastrobetriebe – Pizzeria Speedy, Tex-Mex Hoheleye und Draut Foods – beteiligen sich zum ersten Mal“, teilt Wladimir Tisch, Veranstaltungsleiter des dreitägigen Events, mit. Und weiter: „Das Springefest ist seit 25 Jahren für viele Hagenerinnen und Hagener ein Event, das fix im Terminkalender steht.“

Das Fest versteht sich als Treff für Freunde und Familien mit jeder Menge Verweilzonen, „wir richten wieder gemütliche Lounge-Ecken ein und platzieren Palettensofas mit grünen Kissen zum Chillen“, unterstreicht Kirsten Fischer, Leiterin des Bereichs Hagen-Marketing der Hagener Wirtschaftsentwicklung.

Magenta ist auch in diesem Jahr wieder die bestimmende Farbe des Hagener Springefestes. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Springe-Beach und beleuchtete Pagodenzelte

Auch einen „Springe-Beach“ werde es wieder geben, außerdem beleuchtete Pagodenzelte, drei Bierwagen und eine Bühne, auf der Live-Bands (Party-Coverbands) auftreten und sportliche Darbietungen präsentiert werden.

Buntes Bühnenprogramm

Am Eröffnungstag – also am Freitag, 11. August, (17 bis 24 Uhr) tritt abends die junge Band „Beatpakk“ auf dem Springeplatz auf, am Samstag, 12. August, (15 bis 24 Uhr) heizt die Coverband „Deluxe“ im Rahmen der „25 Jahre Springefest“-Party den Open-Air-Zuschauern ein.

Und am Sonntag, 13. August, (11 bis 20 Uhr) findet anfangs ein Gottesdienst statt, dann präsentiert sich Phoenix Hagen mit dem Phoenix-Hagen-Dance-Team.

Zum Abschuss tritt dann am Sonntagnachmittag die Partyband „Unlimited“ auf.

Von „Café-Bar Celona“ bis „Hans im Glück“

Neun Gastronomen – von „Café-Bar Celona“ bis „Hans im Glück“ bieten an den drei Tagen auf dem geräumigen Springeplatz zwischen der Johanniskirche und dem Kinogebäude Cinestar Speisen und Getränke an.

Weitere Infos:

Das Springefest wird am Freitag, 11. August, um 18 Uhr auf dem großen Springeplatz eröffnet.

Am Samstag, 12. August, findet vormittags ein Frischemarkt vor der Johanniskirche statt.

Der Sonntag, 13. August, beginnt um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst.

Das dreitägige Familienfest endet am Sonntag gegen 20 Uhr, „damit jene, die möchten, pünktlich um 20.15 Uhr zum ,Tatort’ im Fernsehen zu Hause sind“, schmunzelt Veranstaltungsleiter Wladimir Tisch.

Folgende Gastronomen beteiligen sich:

Cantine Souvlaki Bar, Café-Bar Celona, Strandhaus Hengsteysee, Hopfen & Salz, Hans im Glück, Why not Wine Bar, Pizzeria Speedy, Draut Foods und Tex-Mex Hoheleye.

