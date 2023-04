Hagen: Diese neue Dienstleistungen bieten Apotheken jetzt an

Hagen. Die Gesundheitsversorgung soll verbessert werden: Apotheken in Hagen bieten daher nun fünf neue Leistungen an. Die wichtigsten Infos:

Patientinnen und Patienten haben mittlerweile Anspruch auf fünf weitere Dienstleistungen aus ihrer Apotheke: „Ziel ist es, damit die Sicherheit in der Arzneimittelversorgung und damit auch die Gesundheitsversorgung insgesamt weiter zu stärken und zu verbessern“, sagt Apothekerin Anja Beier, Sprecherin der Apothekerschaft in Hagen. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse.

Medikationsberatung bei Polymedikation

Konkret geht es zum Beispiel um Medikationsberatung bei Polymedikation (Beratung und Prüfung der Kombination der Arzneimittel). „Das ist zum Beispiel interessant für diejenigen, die Präparate von unterschiedlichen Ärzten verordnet bekommen haben“,erklärt Anja Beier. „Wir in der Apotheke schauen dann, ob die verschriebenen Medikamente bestmöglich zueinander passen, damit es nicht zu unerwünschten Neben- oder Wechselwirkungen kommt.“ Die Beratung durch die Apotheke könne einen großen Beitrag zum Erfolg der Therapie und Lebensqualität leisten.

+++ Lesen Sie auch: Lieferengpässe für wichtige Antibiotika für Kinder in Hagen +++

Inhalatoren: Übungen mit direktem Feedback

Ein weiteres Angebot richtet sich an Patienten ab einem Alter von sechs Jahren, die aufgrund einer Atemwegserkrankung ihre Medikamente mittels Inhalator einnehmen müssen. Das ist nämlich nicht so einfach, wie es den Anschein haben mag. „Die Apothekenteams zeigen und erläutern zum Beispiel mit einem Demogerät und anderen Anschauungsmaterialien die korrekte Inhalationstechnik. Anschließend sind die Patienten dran. Sie proben selbst das Inhalieren und bekommen von uns dann direkt Feedback“, führt Anja Beier aus. „Das ist wichtig, denn: Die Praxis zeigt immer wieder, wie erklärungsbedürftig Inhalatoren sind und wie schnell sich bei der Anwendung Fehler einschleichen.“

Betreuung nach Organspende oder Krebserkrankung

Speziell ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker begleiten zudem künftig außerdem Personen, die ein Spenderorgan bekommenhaben. „Viele Empfängerinnen und Empfänger von Spenderorganen müssen Immunsuppressiva einnehmen, damit ihr Köper das fremde Organ nicht abstößt “, erklärt Beier. „Wir können mit unserer Betreuung die Sicherheit in der medikamentösen Behandlung dieser Menschen miterhöhen“.

+++ Lesen Sie auch: In Hagen verordnen Ärzte jetzt per E-Rezept ++++

Auch Krebserkrankte, die im Rahmen ihrer Therapie orale Anti-Tumormittel erhalten, haben ab sofort Anspruch auf eine pharmazeutische Betreuung durch die Apotheke. Beier: „Dadurch ist die Chance deutlich höher, dass arzneimittelbezogene Probleme bei der Therapie bemerkt und behoben werden können.“

Blutdruck-Überwachung in der Apotheke

Ein weiteres Angebot: Alle Patientinnen und Patienten, die mindestens einen Blutdrucksenker einnehmen, können ab sofort ihren Blutdruck durch die Apotheke überwachen lassen. „Eine regelmäßige, sorgfältige Messung und Erfassung der Werte ist sehr wichtig, damit die Therapie gegen den Bluthochdruck positiv verläuft und ansonsten bei Bedarf angepasst werden kann“, sagt Anja Beier. „Langfristiges Ziel ist es, mögliche blutdruckbedingte Folgen wie zum Beispiel Schlaganfall oder Organschäden zu verhindern“, betont die Apothekerin.

Einmal im Jahr wird die Messung vorgenommen; wenn sich etwas an den verschriebenen Arzneimitteln ändert, auch eher. Die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen in Apotheken Patientinnen und Patienten, die eine oder mehrere Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, können sich an ihre Apotheke wenden. Im Vorfeld sind nur einige Formalitäten zu erledigen: „Wir benötigen z. B. Unterschriften, damit wir die Dienstleistung auch ordnungsgemäß mit den Krankenkassen abrechnen können. Diese übernehmen die Kosten“, erklärt Beier.

Noch nicht in allen Apotheken verfügbar

Schon jetzt bieten manche Apotheken die neuen Dienstleistungen an, einige Apothekenteams stecken indes noch in den Vorbereitungen: „Für die Angebote sind zum Teil spezielle Fort- und Weiterbildungen erforderlich. Daher können noch nicht alle Apotheken die neuen Dienstleistungen anbieten“, erklärt Apothekerin Anja Beier. „Es empfiehlt sich, einfach in der Apotheke vor Ort direkt nachzufragen, wann dort welche pharmazeutischen Dienstleistungen starten.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen