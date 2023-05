Hagen: Dieses junge Team bewertet Immobilien in ganz Europa

Stirnband. Wir treffen Linda Hinz und Patrick Krawiec von „Ackermann Immobilienbewertung“. Sie geben Einblicke in einen spannenden und außergewöhnlichen Job

Allein diese alte Jugendstil-Villa am Stirnband ist schon eine Geschichte für sich. Sie gehört zur Siedlung „Hohenhagen“, die Kunst-Visionär Karl Ernst Osthaus einst Anfang des 20. Jahrhunderts für Eppenhausen erdachte. Der holländische Architekt Lauweriks erbaute daraufhin eine ganze Häuserreihe am Stirnband. Das Haus mit der Nummer 38, vor dem wir heute stehen, bildet noch heute den Abschluss des Ensembles – das Thorn-Prikker-Haus. Es wurde 1910 von Lauweriks für den Maler Johann Thorn-Prikker als Künstler-Villa geplant.

Nach mehreren Jahren Leerstand werden in diesem kulturhistorisch wertvollen Bauwerk seit 2009 Wertgutachten von der Firma „Ackermann Immobilienbewertung“ im Auftrag von Banken, Versicherungen, Gerichten, Investoren und Privatkunden für Objekte in ganz Europa erstellt.

20 feste Mitarbeiter

Wir treffen heute Linda Hinz (30) und Patrick Krawiec (28). Fast das gesamte Team, das mittlerweile immerhin aus 20 festen Mitarbeitern sowie einigen Freelancern besteht, hat sich heute im Büro versammelt, das mit den Jahren in das Gebäude hineingewachsen ist und durch eine moderne, aber freundliche Gestaltung besticht. Linda Hinz arbeitet seit fast sieben Jahren für das Büro – seit 2019 als festangestellte Sachverständige. „Im Rahmen meines Studiums (Raumplanung) in Dortmund habe ich hier ein sechswöchiges Praktikum absolviert und wurde im Anschluss als studentische Hilfskraft übernommen. Mir hat es letztlich so gut gefallen, dass ich nicht mehr gegangen bin. Ich habe mich nicht mal richtig nach anderen Jobs umgeschaut“, blickt die 30-Jährige zurück und lächelt.

Patrick Krawiec aus Hagen ist seit drei Jahren Teil des Teams der „Ackermann Immobilienbewertung“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Besonderer Zusammenhalt im Team

Linda Hinz wohnt in Köln, kann abwechselnd im Homeoffice und im Büro arbeiten. Seit letztem Jahr hat sie nach monatelanger Vorbereitung neben dem Job die Weiterbildung für die Zusatzqualifikation „HypZertF“ bei der führenden Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter und -gutachterinnen abgeschlossen, die in regelmäßigen Abständen erneuert werden muss.

„Seitdem haben sich meine Aufgabenbereiche noch mal etwas erweitert“, gibt sie Einblicke. Patrick Krawiec aus Hagen, der seit drei Jahren im Büro arbeitet, steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für die Zertifizierungsprüfung, die seine Kollegin schon hinter sich hat. „Wenn alles gut läuft, dann bin ich im Dezember fertig“, sagt der 28-Jährige, der vorher für eine Unternehmensberatung tätig war.

Linda Hinz ist seit 2019 als festangestellte Sachverständige bei der Immobilienbewertung tätig. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Fortbildungskurse vor der schriftlichen und mündlichen Prüfung finden parallel zum Job statt. „Wir haben das Glück, dass unsere Chefs uns dafür freistellen – das ist nicht selbstverständlich“, sagt der Hagener, der vor allem die Arbeitsatmosphäre in dem breit aufgestellten Team loben möchte. Es gibt Kicker-Turniere, gemeinsame Grill-Abende oder Abendessen, Kaffee-Verköstigungen in der Barista-Ecke mit Kaffeesorten aus aller Welt, die die Geschäftsführer Carsten und Jörg Ackermann (*siehe Beitext) von ihren Besichtigungsreisen mitbringen.

„Sowas steigert einfach die Zufriedenheit im Job und sorgt dafür, dass man jeden Tag gerne zur Arbeit geht“, sagt Patrick Krawiec, der vor kurzem einen Masterabschluss in Business Consulting & Digital Management neben dem Job abgeschlossen hat und bereits mehrere Jahre in der Immobilienbranche tätig ist.

Spezialisiert auf gewerbliche Großobjekte

Was uns zur eigentlichen Arbeit der Mitarbeiter bringt. Das Büro ist in verschiedene Teams aufgeteilt, die wiederum jeweils feste Kunden betreuen. Zu den Kunden zählen große, namhafte Kapitalverwaltungsgesellschaften (z.B Deka Immobilien Investment, DWS Investment, Union Investment), Banken (z.B. Deutsche Bank, Märkische Bank, Sparkasse), oder Gerichte (Oberlandesgericht Düsseldorf, Hamm und Nürnberg, Land- und Amtsgerichte oder Finanzgerichte). „Wir sind vor allem auf gewerbliche Großobjekte spezialisiert. Damit bedienen wir eine absolute Nische. In Zukunft wollen wir auch das Thema der nachhaltigen Immobilien angehen und vermehrt Windkraft- und Solarparks bewerten“, sagt Geschäftsführer Jörg Ackermann.

Das Büro befindet sich am Stirnband in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Es ist ein Job, bei dem man sehr konzentriert und sehr gründlich arbeiten muss. „Es ist aber auch ein abwechslungsreicher Job, weil jede Immobilie, die man bewertet, anders ist“, sagt Linda Hinz. Es können Büro- oder Einzelhandelsgebäude sein, Logistikobjekte, Shoppingcenter, Hotels, Wohnanlagen, Fachmarktzentren oder auch das Ein- oder Mehrfamilienhaus von nebenan.

Der Job bedeutet auch viel Recherchearbeit und Dokumentensichtungen: Wie ist die Marktsituation? Wie sehen die Bodenrichtwerte aus? Gibt es Bau- oder Altlasten? Wie steht es um Lärm- und Umweltemissionen? Wie ist der bauliche Zustand der Immobilie? Was kostet die Bewirtschaftung? „Am Ende bleibt ein großes Rechenwerk, aus dem sich dann der Wert einer Immobilie ergibt“, erklärt Linda Hinz.

Besichtigungen in ganz Europa

Sie, genau wie die anderen Kollegen aus dem Team, haben immer wieder die Möglichkeit, Carsten oder Jörg Ackermann auf den Geschäftsreisen zu begleiten, um Objekte von Kunden zu besichtigen. „Demnächst bin ich mit in Paris, darauf freue ich mich schon“, blickt der 28-Jährige auf die Möglichkeit. Er betreut für einen Kunden beispielsweise einige Objekte in Frankreich, unter anderem den Neubau eines Logistikzentrums südlich von Paris. In einem solchen Fall werden Wertgutachten für das Grundstück/die Immobilie mit Blick auf einen Stichtag in der Zukunft erstellt. Genauso gibt es Jahresbewertungen, Quartalsbewertungen, Beleihungswertgutachten (als Basis für Darlehen), Gerichts-, oder Versicherungsgutachten.

Leiten das Familienunternehmen heute: Jörg Ackermann (links) und Carsten Ackermann. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Sowohl Linda Hinz als auch Patrick Krawiec sind mehr als glücklich mit ihrem Job und der Arbeit im Team. „Die Arbeit ist abwechslungsreich und macht Spaß. Es gibt Schnittstellen mit so vielen anderen interessanten Bereichen und man muss sich viel Wissen aneignen. Genauso viel zählt es aber, dass man auch abseits der normalen Arbeitszeiten mit den Kollegen gut auskommt“, sagt Patrick Krawiec.

Weitere Informationen: Das Unternehmen

Vor mittlerweile fast 100 Jahren legte Dipl.-Ing. Hans Ackermann den Grundstein für das Unternehmen: 1925 wurde das Architektur- und Sachverständigenbüro „Architekten Ackermann“ mit Sitz in Hagen gegründet. 1962/1966 stiegen seine Söhne Hans Joachim und Manfred Ackermann ein. 1975 erfolgte ein Standortwechsel nach Dortmund, bevor im Jahr 2000 die Cousins Dipl.-Ing. Jörg und Dipl.-Ing. Carsten Ackermann, die das Büro heute in dritter Generation leiten, ins Unternehmen einstiegen. 2008 erfolgte die Umfirmierung in Ackermann Immobilienbewertung, bevor das Unternehmen zurück nach Hagen zog.

An der Volmestadt schätzen Carsten und Jörg Ackermann, die beide gebürtig aus Hagen stammen, die zentrale Lage mit guter Anbindung. Sie betonen: „Wir sind mittlerweile eine junge Truppe mit hohem Ausbildungsgrad und verschiedenen Hintergründen. 2008 waren es noch zehn Mitarbeiter, wir sind aber stetig weiter gewachsen – trotz teils schwieriger Lage in der Branche.“ Wenn man perspektivisch über eine Nachfolgeregelung nachdenke, könnten beide sich vorstellen, dass der Weg der Firma in Zukunft in eine Partnerschaft führen könnte – „allerdings würden wir dabei auf den Stamm der Mitarbeitenden setzen.“

>>> Der Unternehmenspass

Standort: Hagen

Mitarbeiterzahl: 20

Branche: Immobilienbewertung

Tarif: Keine Tarifbindung

Benefits: Mitgliedschaft in Verbänden, Kaffee aus der ganzen Welt, interne Kickerturniere, je einen halben Urlaubstag zum Geburtstag und Weihnachten geschenkt

Kooperationen: BIIS, RICS, HypZert, Architektenkammer NRW, B.V.S NRW, SIHK Hagen, IHK Dortmund

Weiterbildungsmöglichkeiten: Bachelor- oder Masterstudium, HypZert, öffentliche Bestellung und Vereidigung

Wir suchen…: Immobiliensachverständige, Assistenz der Geschäftsführung, Studentische Mitarbeiter Immobilienbewertung

Kontakt/weitere Infos: bewerbung@ackermann-ib.de; https://ackermann-immobilienbewertung.de ; Telefon: 02331-7368601

