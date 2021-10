Hagen: Disco-Besucher auf Heimweg von „Capitol“ verprügelt

Archivbild. Ein Disco-Gast ist in der Nacht zu Sonntag an der Disco „Capitol“ in Hagen von Unbekannten verprügelt und verletzt worden.

Hagen. Ein 30-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Hagen nach einem Disco-Besuch von bisher Unbekannten verprügelt worden - offenbar aus Rache.

Auf seinem Heimweg von einem Disco-Besuch ist in der Nacht zu Sonntag ein 30-Jähriger in Hagen von drei bisher unbekannten Männern verprügelt worden. Zuvor war es offenbar in der Disco zu einem Streit zwischen ihnen gekommen.

Der 30-Jährige war in der Diso „Capitol“ in einen Streit mit mit anderen Personen gekommen, teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit. Als er kurz darauf die Disco verlassen habe, um nach Hause zu gehen, sei er noch auf dem Gelände der Elbershallen von den drei Unbekannten angegriffen worden, mit denen es zuvor in der Disko Zoff gegeben hatte, berichtete die Polizei.

Unbekannte schlugen und traten auf ihr Opfer ein

„Die drei Männer schlugen und traten auf den 30-Jährigen ein“, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie in Richtung Capitol davon gerannt.

Der 30-Jährige sei bei der Attacke leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen, die zum Sachverhalt und zu den Tätern etwas sagen können. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Hagen, Telefonnummer 02331/986-2066.

