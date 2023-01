Hagen: Disco-Besucher mit Messer und Drogen im Capitol

Am Capitol in Hagen rückte die Polizei an.

Hagen-Mitte. Tief in der Nacht schaute ein Mitarbeiter der Disco „Capitol“ in Hagen auf der Toilette nach dem Rechten. Was er sah, ließ ihn die Polizei rufen.

Polizeibeamte nahmen am frühen Samstagmorgen in der Hagener Diskothek Capitol einen 23-jährigen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde und Drogen sowie ein Messer bei sich hatte.

Gegen 3.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der Diskothek im Elberszentrum von Hagen die Polizei. Zuvor war er auf der Herrentoilette auf den 23-Jährigen und zwei weitere Männer aufmerksam geworden, weil diese dort Drogen konsumierten. Als sie den Mitarbeiter erblickten, entsorgten sie die Drogen sofort.

Messer steckte im Hosenbund

Der Angestellte führte die Männer zur Klärung des Sachverhaltes in ein Büro. Dort stellte sich heraus, dass der 23-Jährige in seinem Hosenbund ein Messer stecken hatte. Außerdem entdeckten die Polizeibeamten, die inzwischen eingetroffen waren, bei ihm Kokain.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes fanden die Beamten außerdem heraus, dass der 23-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort bezahlte der Mann die festgelegte Geldstrafe und durfte im Anschluss wieder nach Hause gehen.

Wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz erwartet ihn jedoch eine Strafanzeige. Die Kripo in Hagen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

