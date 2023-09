Hagen: Döner für 1 Cent – lange Schlange vor neuem Imbiss

Einen solchen Ansturm an einem Döner-Imbiss hat es in Hagen bisher wohl noch nicht gegeben: Rund 1000 Döner sind am neuen Imbiss „Istanbul Kebap“ am Graf-von-Galen-Ring am Freitag allein zwischen 11 und 16 Uhr über die Theke gegangen.

Hagen. Ein neuer Döner-Imbiss hat in Hagen eröffnet. Zum Start gibt es den Döner für nur einen Cent. So lange, bis der Spieß leer ist.

Einen solchen Ansturm an einem Döner-Imbiss hat es in Hagen bisher wohl noch nicht gegeben: Rund 1000 Döner sind am neuen Imbiss „Istanbul Kebap“ am Graf-von-Galen-Ring am Freitag allein zwischen 11 und 16 Uhr über die Theke gegangen.

Zur Neueröffnung haben die Inhaber des neuen Döner-Ladens in Bahnhofsnähe sich ein besonderes Angebot einfallen lassen. Jeder Döner kostet einen Cent.

Diskussionen mit Netflix

Ein Angebot, mit der auch die Kette „Haus des Döners“ in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt hatte. Die wollte in Hagen eigentlich Mitte Juli eine neue Filiale eröffnen, hatte zuletzt wiederum erklärt, erst Mitte/Ende September an den Start gehen zu wollen. Zuletzt hatte es auch Diskussionen um eine mögliche Markenrechtsverletzung wegen der ähnlich klingenden Netflix-Serie „Haus des Geldes“ gegeben. Daher soll nun aus „Haus des Döners“ „Das Haus des Döners“ werden.

Am Graf-von-Galen-Ring in Dönerladen feiert am Graf-von-Galen-Ring Neueröffnung Foto: Alex Talash

Davon unbeeindruckt ist „Istanbul Kebab“ nun mit derselben Marketings-Strategie gestartet. Ergebnis: eine rund 80 Meter lange Schlange vor dem Imbiss. „Wir machen so lange weiter, bis unser Dönerspieß leer ist“, erklärte ein Mitarbeiter gegenüber unserer Zeitung. Der wiederum wiege mehr als 100 Kilo.

+++ Lesen Sie auch: Kakerlaken zurück an der Hagener Grundschule +++

Fast 200 Menschen warten in der Schlange

Vor Ort hatten sich angesichts des Menschenauflaufs auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen eingefunden. Allerdings verhielten sich fast 200 Menschen, die teilweise gleichzeitig vor dem Laden auf ihren 1-Cent-Döner warteten, friedlich.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen