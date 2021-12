Hagen: Drachenherz-Hilfsangebote bald unter einem Dach

Hagen. „Drachenherz“ kümmert sich in Hagen um Kinder aus suchtkranken Familien. Durch die großzügige Spende der WP-Leser werden neue Räume angemietet.

„Im vergangenen Jahr hat uns die Weihnachtsaktion der WP nicht nur in Hagen bekannt gemacht und uns wurde eine hohe Geldsumme übergeben, sondern sie hat unserem Projekt einen regelrechten Anschub gegeben“, blickt Maike Hammer glücklich zurück.

Die Koordinatorin des Projektes Drachenherz (Drachenherz kümmert sich um Kinder und Jugendliche in Hagen, die in Suchtfamilien aufwachsen), freut sich, dass sich durch die Berichterstattung in der WESTFALENPOST auch noch Wochen und Monate später Firmen und Privatleute dazu entschlossen haben, das Hilfsprojekt finanziell zu unterstützen. „Dadurch können wir nun in der Voerder Straße in Haspe weitere Räumlichkeiten anmieten und unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie mit deren Eltern an einem Ort anbieten“, strahlt Maike Hammer.

Zur Erinnerung: Im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion 2020, die unter dem Motto „Drachenherz – Wir machen Kinder stark“ stand, haben unsere Leser und Unterstützer insgesamt 52.334 Euro gespendet. Das Geld sowie weitere Spenden haben dem Drachenherz-Team nun ermöglicht, die Räume einer ehemaligen Metzgerei sowie einer Bäckerei, die längere Zeit leer standen, künftig für seine Zwecke nutzen zu können.

Ein Angebot des Blauen Kreuz Diakoniewerks

Drachenherz ist ein Angebot des Blauen Kreuz Diakoniewerks; das Blaue Kreuz hat die Zusatzflächen angemietet und vermietet sie an Drachenherz unter.

„Wir hoffen, im Herbst Einweihung feiern zu können“, sagt Maike Hammer. Die Zusatzräume ermöglichen Einzeltreffen mit Kindern und Jugendlichen, die mit einem suchtkranken und /oder psychisch erkranktem Elternteil zusammenleben. Besagte junge Menschen sind oft traumatisiert, verschlossen und mit der Situation zu Hause, die häufig durch Gewalt geprägt ist, komplett überfordert.

Küche und Werkraum werden eingebaut

„Außerdem können wir uns in den Extraräumen in Ruhe mit den Eltern, die sich uns anvertrauen, zusammensetzen. Und in den neu angemieteten Trakt werden eine Küche sowie ein Werkraum eingebaut“, erläutert die 57-jährige Heilpädagogin zufrieden.

Das Blaukreuz-Zentrum in der Körnerstraße 45, in der sich die Beratungsstelle sowie ambulant betreutes Wohnen befinden, bleibt bestehen, „Beratungsgespräche mit betroffenen Eltern, die bislang in der Körnerstraße stattgefunden haben, werden in einigen Monaten dann aber in Haspe geführt“, erläutert Marion Schirp und ergänzt: „Das wird unserem Team die Organisation enorm erleichtern.“

Marion Schirp arbeitet seit zwei Monaten für das Projekt Drachenherz, „ich bin aber schon seit zwei Jahren beim Blauen Kreuz beschäftigt und hab’ mich dort um ambulant betreutes Wohnen gekümmert“, erklärt die 50-jährige Sozialarbeiterin.

Wie bisher (so ist es derzeit zumindest geplant) finden die Drachenherz-Gruppentreffen der Kindergruppe für Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren dienstags von 15.30 bis 17 Uhr im Falkenroth-Haus in der Voerder Straße 4a statt, die Jugendgruppe für 13- bis 18-Jährige trifft sich mittwochs zwischen 17 und 18.30 Uhr.

Der von Drachenherz angebotene Fahrdienst holt die jungen Menschen zu Hause von oder aus Wohneinrichtungen ab, nach den Gruppentreffen werden sie wieder heim gefahren.

In Hagen sind mehr als 8000 Kinder und Jugendliche betroffen In Deutschland lebt mehr als jedes sechste Kind mit einem suchtkranken und/ oder psychisch erkrankten Elternteil zusammen. In Hagen leben etwa 8000 Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch oder suchtkrank sind; in den meisten Fällen geht es um Alkoholismus.

„Die Coronazeit war und ist für alle Menschen, aber für unsere Kinder und Jugendlichen besonders schwer, da ihre Eltern mit der Pandemie-Situation extrem überfordert waren und sind, über Monate der Strukturgeber Schule wegfiel und soziale Kontakte wegbrachen“, weiß Maike Hammer.

Beziehungen nun noch enger

Corona habe zwangsläufig dazu geführt, dass statt Gruppentreffen verstärkt Einzeltreffen arrangiert wurden, „das hat allerdings auch den Vorteil mit sich gebracht, dass die Beziehungen zu unseren Kindern und Jugendlichen enger und vertrauter wurden, da wir sie noch intensiver kennen gelernt haben“.

Im Sommer - nach dem Lockdown- hatte Drachenherz die Gruppenarbeit wieder aufgenommen, „nun befürchten wir, dass bald wieder nur Einzeltreffen möglich sind“, blickt Maike Hammer mit ernstem Gesicht in die nahe Zukunft. „Aber wir bleiben am Ball, denn wir wissen, dass wir in das meist schwierige Leben unserer jungen Leute Stabilität, die sie dringend benötigen, bringen“, versichern Maike Hammer und Marion Schirp.

