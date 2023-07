Hagen: Polizisten verletzt – Betretungsverbot am Bahnhof

Hagen-Mitte. Ein 24-Jähriger ist am Hauptbahnhof in Hagen nach einer Personenkontrolle ausgerastet. Er erhielt ein Betretungsverbot für den Bereich.

Am Dienstagnachmittag führten die Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei erneut eine Vielzahl an Personenkontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein 24-jähriger Mann auf, der von zwei weiteren Personen einen Geldschein entgegennahm und anschließend zwei mit Cannabis gefüllte Tütchen an einen der Männer übergab. Als die Beamten die drei Personen kontrollieren wollten, rannten diese weg. Den Polizisten gelang es, die Männer an der Flucht zu hindern, ihre Personalien festzustellen und das Rauschgift zu beschlagnahmen.

Mehrmonatiges Betretungsverbot

Die Kripo ermittelt nun wegen des illegalen Handels mit Cannabis.Im weiteren Verlauf des Nachmittags erteilten die Beamten des Schwerpunktdienstes einem 28-jährigen Mann ein mehrmonatiges Bereichsbetretungsverbot für den Hagener Hauptbahnhof. Er hatte zuvor einen 70-jährigen Passanten körperlich angegriffen und ist anschließend einem Platzverweis nicht nachgekommen. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen, leistete er Widerstand und verletzte dabei drei Polizistinnen leicht. Gegen ihn legten sie eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei wird auch in den kommenden Tagen sowohl in zivil als auch uniformiert am und um den Hauptbahnhof präsent sein und Kontrollen durchführen.

