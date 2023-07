Hagen: Alle Infos zu Musik und Gastronomie beim Springefest

Hagen. Das Springefest findet vom 11. bis 13. August in Hagen statt. Welche Bands auf der Bühne stehen und welche Gastronomen mit Ständen dabei sind.

In knapp fünf Wochen ist es soweit . . . Überall ploppt der Schriftzug auf – auf Werbetafeln in der Hagener Fußgängerzone und auf diversen Social-Media-Kanälen. „Save the Date“ liest man da in großen Lettern. Die Aufforderung ist in auffälligem Lila-Grün gehalten. Wohl damit auch nur ja niemand vergisst, das Datum zu speichern und sich an besagtem Termin nichts anderes vorzunehmen.

Die Rede ist vom Springefest. Und das feiert in diesem Sommer sein 25-jähriges Bestehen.

Springefest feiert 25. Geburtstag

Zugegeben – ein Vierteljahrhundert, das ist schon was. Andere­ Veranstaltungen­ haben sich da eher wie Eintagsfliegen entpuppt oder schliefen nach zwei, drei Jahren ein.

Von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August

Daher folge ich der Aufforderung „Save the Date“ auch gern und merke mir den Termin vor. Das Fest für die ganze Familie findet von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, wie immer auf dem Springeplatz zwischen der Johanniskirche und dem Kinogebäude Cinestar statt.

Das Motto lautet „Sehen, hören, schmecken“

Wie auch schon im letzten Jahr steht das Event, das von der Hagener Wirtschaftsentwicklung und Hagener Gastronomen organisiert wird, unter dem Motto „Sehen, hören, schmecken“.

Wie auch schon im Vorjahr heißt es auch in diesem Sommer beim Springefest in Hagen wieder „Sehen, hören, schmecken“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„25 Jahre Springefest“-Party am Samstagabend

Am Eröffnungstag – also am Freitag, 11. August, (17 bis 24 Uhr) tritt abends die junge Band „Beatpakk“ auf dem Springeplatz auf, am Samstag, 12. August, (15 bis 24 Uhr) heizt die Coverband „Deluxe“ im Rahmen der „25 Jahre Springefest“-Party den Open-Air-Zuschauern ein.

Und am Sonntag, 13. August, (11 bis 20 Uhr) präsentiert sich Phoenix Hagen mit dem Phoenix-Hagen-Dance-Team. Zum Abschuss tritt dann am Sonntagnachmittag die Partyband „Unlimited“ auf.

Neun Gastronomen – von „Café-Bar Celona“ bis „Hans im Glück“ bieten an den drei Tagen Speisen und Getränke an. Was es sonst noch gibt? Lassen wir uns überraschen.

Weitere Infos:

Das Springefest wird am Freitag, 11. August, um 18 Uhr auf dem großen Springeplatz eröffnet.

Am Samstag, 12. August, findet vormittags ein Frischemarkt vor der Johanniskirche statt.

Der Sonntag, 13. August, beginnt um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst.

Folgende Gastronomen beteiligen sich:

Cantine Souvlaki Bar, Café-Bar Celona, Strandhaus Hengsteysee, Pibosa, Hopfen & Salz, Hans im Glück, Why not Wine Bar, Draut Foods und Tex-Mex Hoheleye.

