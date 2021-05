Hagen: Drei Verletzte bei fatalem Wendemanöver

Hagen. 20.000 Euro Schaden und drei Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Feithstraße.

Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Wochenende im Hochschulviertel. Gegen 13.30 Uhr fuhr am vergangenen Samstag ein 71-jähriger Hagener mit seinem Auto von einem Parkstreifen in der Feithstraße auf die Fahrbahn. Er leitete mit seinem grauen Mercedes ein Wendemanöver ein und wollte anschließend in Richtung der Kreuzung Feith-/Fleyer Straße weiterfahren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem Sprinter eines 22-jährigen Hageners, der auf der Feithstraße in Richtung Fernuniversität unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl der Fahrer des Sprinters als auch der 71-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

