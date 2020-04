Hagen: Drei Verletzte bei schwerem Autounfall in Eckesey

Eckesey. Drei Personen werden am Dienstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Eckeseyer Straße verletzt.

Drei Verletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag auf der Eckeseyer Straße in Höhe des dortigen Baumarktes. Nach bisherigen Ermittlungen bog eine 60-Jährige mit ihrem Citroen von einem angrenzenden Grundstück auf die Eckeseyer Straße ein. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte sie dort mit dem BMW eines 67-Jährigen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass sich die Citroen-Fahrerin leicht, der BMW-Fahrer schwer und sein Beifahrer (39) leicht verletzten.

Das Dach des BMW musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr abgeschnitten werden, um den 67-Jährigen zu befreien. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden später abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen. Es kam zu Verkehrsstörungen. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.