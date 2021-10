Polizei Hagen: Drei Verletzte in Tumult bei Nachbarschaftsstreit

Hagen. Bei einem Streit unter Nachbarn gab es am späten Donnerstagabend in Hagen drei Verletzte. Einer wurde offenbar mit einem Messer schwer verletzt.

In Hagen-Vorhalle ist es am Donnerstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen. Sie endete blutig. Offenbar war auch ein Messer im Spiel. Drei Männer wurden verletzt.

Polizei und Rettungsdienst rückten gegen 21 Uhr mit einem Großaufgebot in das Neubaugebiet am Vorhaller Steinbruch aus. Auf der Straße kam es zu tumultartigen Szenen und Rangeleien zwischen den Nachbarn.

Polizei rückte mit Großaufgebot an

Innerhalb kürzester Zeit kamen immer weitere Angehörige beider Familien dazu. Mit zahlreichen Kräften konnte die Polizei die zwei Personengruppen trennen und schließlich beruhigen. Mit einer Polizeikette und einem Polizeihund wurden die Gruppen auf Abstand gehalten.

Ein Mann wurde bei den Streitigkeiten offenbar mit einem Messer schwer verletzt. Er musste noch in der Nacht mit einem Rettungswagen in eine Spezial-Klinik nach Bochum gebracht werden. Zwei weitere Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei konnte die mögliche Tatwaffe, ein Messer sicherstellen. Kriminaltechniker haben noch in der Nacht Spuren gesichert. Zur Klärung des genauen Tathergangs und die Hintergründe der Streitigkeiten hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen