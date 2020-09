Drei weitere positive Corona-Tests gibt es an Hagener Schulen. Klassen müssen in Quarantäne.

Corona-Pandemie Hagen: Drei weitere Schüler an Corona erkrankt

Hagen. An drei Hagener Schulen sind Schüler an Corona erkrankt. Das Gesundheitsamt rät dringend, im Unterricht einen Mundschutz zu tragen.

An Hagener Schulen gibt es drei weitere Corona-Fälle. Betroffen sind Schüler der Gemeinschaftshauptschule Geschwister Scholl, der Kaufmannsschule I und der Grundschule Reh. Das Gesundheitsamt steht mit den betroffenen Schulen im Austausch, ermittelt die direkten Kontaktpersonen der Betroffenen und testet ihr nahes Umfeld am kommenden Montag. Derzeit geht die Stadt davon aus, dass die drei betroffenen Klassen zumindest kurzzeitig in Quarantäne müssen.

Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Rahmen des Infektionsschutzes, sobald die Testergebnisse vorliegen.

Stadt empfiehlt dringend das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

Insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Fälle an mehreren Hagener Schulen empfiehlt der Krisenstab der Stadt Hagen, dass die Schüler im Unterricht weiterhin Mund-Nase-Bedeckungen tragen sollen. Um Klassen- und Schulschließungen möglichst zu verhindern und dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in Kombination mit regelmäßigem Lüften ein ganz entscheidender Faktor.