Hagen: Dreist - Falsche Polizisten erbeuten tausende Euro

Skrupellose Betrüger haben sich als Polizisten ausgegeben und ein älteres Ehepaar in Hagen um einen fünfstelligen Bargeldbetrag erleichtert.

Das Paar, das in Iserlohn wohnt, erhielt am Mittwoch gegen 11.15 Uhr einen Anruf. Es meldete sich ein Mann, der vorgab, Kommissar Weber zu heißen und bei der Polizei Berlin zu arbeiten. Die Tochter der 77-Jährigen habe hier einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei.

Betrüger fordern fünfstelligen Betrag

Den vermeintlichen Unfallhergang schilderte der Mann sehr detailliert. Nur gegen Zahlung einer in fünfstelliger Höhe käme die Tochter wieder in Freiheit. Er fragte auch, ob weitere Telefone im Haus vorhanden seien. Das genannte Handy wurde durch die Täter sofort ebenfalls angerufen.

Die Iserlohnerin fuhr zu einer Bank und hob das geforderte Geld ab, das sie einer Frau Braun in der Karl-Halle-Straße in Hagen übergeben sollte. Währenddessen blieb der Betrüger die gesamte Zeit über am Telefon.

Polizei Hagen sucht dringend Zeugen

Tatsächlich traf die Hagenerin auf eine Unbekannte, die sich als Frau Braun ausgab. Sie nahm das Geld entgegen und entfernte sich in Richtung Bredelle. Erst danach bemerkte ihr Opfer, dass etwas nicht stimmte. Sie rief ihre Tochter an, die natürlich wohlauf war, und verständigte die Polizei.

Die Täterin war zirka 35 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatte hellbraunes, zu einem Zopf gebundenes Haar. Sie trug einen beigen Mantel und eine medizinische Maske. Hinweise zu der Frau, insbesondere zu benutzten Fahrzeugen, nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

