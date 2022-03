Hagen: Dreiste Diebe stehlen Bagger von Schlachthof-Gelände

Hagen. Unbekannte Täter haben in Hagen-Wehringhausen einen Bagger in der Schlachthofstraße gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Ein Bagger wurde von bislang unbekannten Tätern vom Schlachthof-Gelände in Wehringhausen gestohlen: Im Zeitraum zwischen dem 1. März, 16 Uhr und 5. März,17.50 Uhr stahlen die Täter den Bagger eines 47-jährigen Mannes in Hagen. Der Mann hatte ihn auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes an der Schlachthofstraße abgestellt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der 02331/986 2066 zu melden.

