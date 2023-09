Hagen: Dreiste Diebin taucht zweimal im gleiche Laden auf

Hagen-Mitte. Dicke Nerven beweist eine Ladendiebin in Hagen, die gleich zweimal im selben Laden auf Beutezug geht.

Eine besonders dreiste Ladendiebin ist am Mittwoch gleich zweimal in gleichen Geschäft in Hagen auf Beutezug gewesen. Um 10.15 Uhr konnte ein Ladendetektiv einer Drogerie in der Hohenzollernstraße die Frau über eine Videokamera dabei beobachten, wie sie den Markt mit einem vollen Einkaufskorb verließ ohne zu bezahlen. Der Mann konnte ihr jedoch nicht folgen, da er zu dieser Zeit eine andere verdächtige Person im Fokus hatte.

Beute im Wert von über 1000 Euro

Gegen 12 Uhr tauchte die Hagenerin in der Filiale dann ein weiteres Mal auf. Auch hier steckte sie Ware in eine Einkaufstasche, der Ladendetektiv verständigte umgehend die Polizei und sprach die 30-Jährige an. Die Frau zeigte sich uneinsichtig und aggressiv, in ihrem Rucksack führte sie einen Seitenschneider mit sich. In ihrer Einkaufstasche hatte sie diverse Hygieneartikel verstaut, darunter befand sich auch Ware aus einer anderen Drogerie. Zudem konnten die Beamten weitere Artikel auffinden, deren Herkunft bisher nicht ermittelt werden konnten. Die Waren des Marktes in der Hohenzollernstraße hatten einen Wert von über 950 Euro. Die Beute aus dem ersten Ladendiebstahl summierte sich auf etwa 290 Euro. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen, der Seitenschneider wurde beschlagnahmt.

