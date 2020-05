Hagen: Dreiste Drogerie-Bande geht der Polizei ins Netz

Hagen. Immer wieder haben sie auch in Hagen in Drogerien zugeschlagen. Jetzt kann die Polizei eine dreiste Diebesbande festnehmen.

Eine Diebesbande, die es in der Vergangenheit immer wieder auf Drogerien abgesehen hatte, ist jetzt der Polizei Hagen ins Netz gegangen.

Ein Ladendetektiv hatte am Donnerstag in einem Drogeriemarkt an der Esserstraße in Hohenlimburg über die Videoüberwachung gegen 18 Uhr drei Männer beobachtet. Sie steckten gemeinsam mehrere hochpreisige Zahnbürstenaufsätze in einen Rucksack. Dieser war so präpariert, dass man mit ihm die Diebstahlsicherung umgehen konnte.

Ladendetektiv erkennt Täter wieder

Dem 34-Jährigen waren die Männer aus mehreren Diebstählen aus der Vergangenheit bekannt. Bislang konnten sie aber nicht gestellt werden.

Mit den hinzugerufenen Polizisten konnte die Bande festgehalten werden. Die Diebe (27, 28, 28) wurden nach Rücksprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Auch ihren Opel, mit dem sie offenbar anreisten, stellten die Beamten sicher. Vermutlich gehen auch andere Diebstähle in Drogerien außerhalb Hagens auf das Konto der Bande. Die Hagener Kripo hat den Fall jetzt übernommen.