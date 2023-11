Hagen: Dreiste Ladendiebin versteckt Ware in Kinderwagen

Eine Ladendiebin versteckte in Hagen ihr Diebesgut in ihrem Kinderwagen (Symbolfoto)

Hagen-Mitte Ein Ladendetektiv kommt in der Hagener Innenstadt einer dreisten Diebin auf die Spur. Sie versteckte die Ware bei ihrem Kind im Kinderwagen.

Am Montag wurden Polizeibeamte am Nachmittag in ein Kaufhaus an der Elberfelder Straße in Hagen gerufen. Eine 22-jährige Frau hatte im Beisein ihres Kindes mehrere Waren aus der Auslage genommen.

Ihre Beute versteckte sie anschließend in dem Kinderwagen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und sprach die junge Frau schließlich an. Neben einer Strafanzeige erhielt die Frau ein einjähriges Hausverbot für das Geschäft.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen