Hagen: Dreister Unfall-Flüchtling schraubt Kennzeichen ab

Vorhalle Die Polizei Hagen sucht Zeugen für eine besonders dreiste Unfallflucht, die sich in Vorhalle abgespielt hat.

Dieses Verhalten ist schon besonders dreist: Nach einem Verkehrsunfall in Hagen-Vorhalle entfernte ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend das hintere Kennzeichen seines Autos und flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 21.15 Uhr musste ein 62-jähriger Autofahrer in der Weststraße verkehrsbedingt bremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ihm der unbekannte Mann mit seinem VW auf. Nachdem die beiden Verkehrsteilnehmer sich kurz unterhielten, kündigte der 62-Jährige an, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzurufen. Daraufhin entfernte der VW-Fahrer das hintere Kennzeichen seines Autos und sammelte das wegen des Aufpralls abgefallene vordere Kennzeichen ein. Dann flüchtete er in Richtung des Vorhaller Kreisverkehrs.

Beschreibung des Flüchtigen

Der Fahrer wird als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er war etwa 35 bis 45 Jahre alt, hatte dunkle Haare, einen längeren Kinnbart und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bei seinem Auto soll es sich um einen älteren, dunkelblauen VW Passat gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen der Unfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen