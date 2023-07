Hagen: Drogen-Dealer versteckt Ware im Fahrrad-Rahmen

Wehringhausen. Einen per Haftbefehl gesuchten Drogen-Dealer hat die Polizei Hagen gefasst. Er hatte für seine Ware ein ungewöhnliches Versteck gewählt.

Einen Drogendealer, der seine Ware im Fahrrad versteckte, hat die Polizei Hagen in Wehringhausen erwischt. Am Donnerstag gingen Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei in Wehringhausen auf Streife. Ziel war die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Gegen 7.30 Uhr erblickten die Polizisten einen 41-Jährigen auf einem Fahrrad und stoppten ihn. Der Mann fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Drogendelikten auf. In dem Fahrradrahmen versteckt fanden sie eine Tüte mit neun Verkaufseinheiten Heroin. Die Ordnungshüter nahmen den Mann vorläufig fest und stellten das Rauschgift, sowie sein Handy sicher. Auch ein Haftbefehl lag gegen den Mann vor.

