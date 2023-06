Hagen: Drogendealer gehen der Polizei ins Netz

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei stellten eine Vielzahl an Betäubungsmitteln in Hagen sicher.

Hagen. Bei zwei Einsätzen stellten die Polizeibeamten in Wohnungen und Kellerräumen große Mengen an Drogen sicher. Drei Männer sitzen jetzt in U-Haft:

Bei zwei Einsätzen haben Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen eine Vielzahl an Betäubungsmitteln sichergestellt und drei Männer festgenommen. Am Dienstag (30. Mai) beobachteten die Kripo-Beamten mehrere Personen, die nacheinander ein Wohngebäude in der Eckeseyer Straße betraten und schon kurz darauf wieder herauskamen.

Marihuana und Kokain gefunden

Bei anschließenden Kontrollen fanden die Beamten Marihuana und beschlagnahmten das Rauschgift. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die diensthabende Richterin Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus.

+++ Lesen Sie auch: Streit in Hagen eskaliert – Man erleidet Stichwunde an Schulter +++

Dabei trafen die Beamten unter anderem auf zwei 28- und 24-jährige Männer. Mit der Unterstützung von insgesamt fünf Rauschgift-Spürhunden fanden sie Cannabis und Kokain in nicht geringen Mengen.

Mann hat vierstellige Summe Bargeld dabei

Sie beschlagnahmten das Rauschgift und nahmen die beiden Männer wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft hat ein Haftrichter gegen beide Männer Untersuchungshaft erlassen. Am Donnerstagnachmittag gingen die zivilen Beamten dann Hinweisen auf einen verdächtigen Mann in Altenhagen nach.

Dieser sollte sich im Bereich der Fraunhofer Straße aufhalten und dort immer wieder kleine Gegenstände an wartende Passanten übergeben haben. Gegen 15.40 Uhr trafen die Beamten den 40-Jährigen an und kontrollierten ihn. Dabei fanden sie bereits Cannabis in seiner Hosentasche und eine vierstellige Summe Bargeld.

Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen sowie zweier Kellerabteile in einem angrenzenden Wohnhaus beschlagnahmten die Kripo-Beamten ebenfalls Cannabis sowie über 800 Ecstasy-Pillen. Den 40-Jährigen nahmen sie fest. Auch er wurde auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen