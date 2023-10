Hagen: Autofahrer fuhr unter Drogen und ohne Führerschein

Hagen. Eine Polizeikontrolle hat am Mittwoch einen Autofahrer in Hagen vorläufig zum Fußgänger gemacht. Er fuhrt nicht nur zu schnell.

Weil er zu schnell fuhr, hat die Polizei in Hagen am Mittwoch einen Autofahrer aus Mönchengladbach gestoppt. Dann entdeckte sie weitere Vergehen.

Gegen 9 Uhr war der 42-Jährige an der Brückenunterführung der A45 am Volmeabstieg in Fahrtrichtung Zur Hünenpforte in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Auf die Standardfrage der Beamten nach dem Führerschein konnte der Autofahrer kein Dokument vorlegen. Die weitere Recherche der Polizei ergab: Dem Gladbacher war die Fahrerlaubnis bereits im vergangenen Jahr entzogen worden. Weil er unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer erwischt worden war.

Geschwindigkeitskontrolle: Autofahrer fuhr erneut unter Drogen

Gelernt hatte der Autofahrer daraus aber offenbar nichts: Denn auch bei der Kontrolle in Hagen stand er unter Drogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Drogenvortest vor Ort verlief positiv, berichtete die Polizei - und zwar auf gleich mehrere Stoffe.

Die Polizisten untersagten dem Gladbacher mit dem Auto weiterzufahren, ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten Strafanzeige gegen den Autofahrer.

(Red.)

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen