Hagen: E-Bike-Fahrer (19) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hagen ist ein 19-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Haspe. Ein E-Bike-Fahrer (19) ist bei einem Unfall in Hagen schwer verletzt worden. Warum der Unfall passierte? Die Polizei hat einen Verdacht.

Ein 19-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstagabend gegen 19.10 Uhr in Hagen bei einem Unfall auf der Vogelsanger Straße in Westerbauer schwer verletzt worden.

Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Vogelsanger Straße bergauf. Im Bereich einer Linkskurve kam der Frau auf ihrem Fahrstreifen ein Pedelec-Fahrer entgegen. Dieser wollte nach links in die Straße „An der Hütte“ einbiegen. Trotz Vollbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Notarzt behandelt 19-Jährigen

Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er durch einen Notarzt behandelt werden musste und mit dem Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht wurde. Dem Pedelec-Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs war.

Das Pedelec wurde durch den Zusammenstoß total beschädigt, am Fahrzeug der 40-Jährigen entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.

