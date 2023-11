Hagen: E-Roller-Fahrer angefahren und verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Hagen bei einem Unfall verletzt (Symbolfoto)

Haspe Am Hasper Kreisel kommt es zu einem Unfall. Der Autofahrer hinterlässt dem Verletzten lediglich seine Handynummer. Dann ermittelt die Polizei.

Ein E-Roller-Fahrer ist bei einem Unfall am Hasper Kreisel leicht verletzt worden: Am Montag fuhr der 36-Jährige über einen Fußgängerüberweg an der Berliner Straße/Ecke Voerder Straße. Zu diesem Zeitpunkt nahte aus dem Hasper Kreisel ein Auto heran. Der Fahrer übersah den 36-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Polizei legt Anzeige vor

Der Autofahrer (19) stieg aus und hinterließ lediglich seine Handynummer, nachdem er sich nach dem Befinden des Rollerfahrers erkundigt hatte. Die Polizei Hagen konnte im Nachgang die Personalien des Unfallverursachers ermitteln und eine Anzeige vorlegen.

