Hagen: E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Hagen. Die Polizei Hagen erwischt einen E-Roller-Fahrer. Der Mann hatte Drogen genommen und Cannabis dabei.

Im Kreuzungsbereich der Bergstraße/Elberfelder Straße/Hindenburgstraße stoppten Polizisten in Hagen am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr einen 18-Jährigen für eine Verkehrskontrolle. Der Dortmunder war mit einem E-Scooter unterwegs und gab an von einer Party zu kommen.

Die Polizisten hatten schnell den Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

18-Jähriger rückt Cannabis heraus

Der 18-Jährige händigte den Polizisten darüber hinaus Cannabis aus. Er habe die Betäubungsmittel von einem Freund bekommen. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige.

