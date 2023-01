Hagen: Ehefrau dreht durch – Angriff mit einem Küchenmesser

Altenhagen. Häusliche Gewalt mit Einsatz eines Küchenmessers. Eine Frau attackiert ihren Ehemann und verwüstet die komplette Wohnung.

In Altenhagen hat eine Frau ihren Ehemann mit einem Küchenmesser angegriffen Das Paar geriet am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in den frühen Morgenstunden in einen Streit. Die 36-Jährige beschädigte zunächst den Hausstand sowie Einrichtungsgegenstände. Im weiteren Verlauf kratzte sie ihrem Mann im Gesicht und verletzte ihn mit einem Küchenmesser am Ringfinger. Die 36-Jährige bestritt bei Eintreffen der Polizei, ihren Ehemann körperlich angegriffen zu haben. Sie habe lediglich jegliche gemeinsamen Bilder sowie die Einrichtung zerstört.

Wohnung völlig verwüstet

Die Wohnung war nahezu vollständig verwüstet. Sämtliche Einrichtungsgegenstände lagen zerstört auf dem Boden, auf dem auch Scherben verteilt waren. Der leicht am Finger und im Gesicht verletzte Hagener verzichtete auf die Alarmierung eines Rettungswagens. Die Polizei führte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit seiner Frau durch. Das Gerät zeigte über 1 Promille an. Die Beamten verwiesen die 36-Jährige der Wohnung, erteilten ihr ein Rückkehrverbot und fertigten eine Strafanzeige gegen sie.

