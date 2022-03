Hagen: Ehrenmal im Stadtgarten mit Glitzerfarbe besprüht

Hagen . Das Ehrenmal aus 1922, auf dem die Namen von 2000 gefallenen Soldaten eingraviert sind, ist Vandalismus zum Opfer gefallen.

Viele Hagener waren am Wochenende „traurig und entsetzt“, wie sie es in den sozialen Medien formulieren. Das Ehrenmal im Stadtgarten, das an gefallene Hagener Soldaten erinnern soll, wurde mit Glitzerfarbe besprüht.

Ehrenmal in Hagen im Jahr 1922 erbaut

Das Ehrenmal in Wehringhausen wurde im Jahr 1922 erbaut – und soll erinnern an die Hagener Soldaten die im Krieg gefallen sind. Auf den drei Säulen und auf der darunter liegenden Mauer sind die Namen von 2000 Gefallenen eingraviert.

Regelmäßig finden hier Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen am Volkstrauertag statt. Wie und ob die Glitzerfarbe vom Ehrenmal wieder entfernt werden kann, war am Sonntag offen.

