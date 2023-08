Per Streifenwagen bringt die Polizei Hagen einen betrunkenen 46-Jährigen vorsorglich in eine Zelle.

Polizei in Hagen Hagen-Eilpe: Pöbelnder Randalierer landet in einer Zelle

Eilpe. Ein randalierender Betrunkener, der mehrere Gaststätten-Gäste beleidigte, hat am Sonntag in Eilpe einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein betrunkener, randalierender Mann hat am Sonntag erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei Hagen geleistet und Beamte attackiert. Der 46-Jährige randalierte an der Eilper Straße vor einer Kneipe, in der für ihn ohnehin schon ein Hausverbot galt, und pöbelte dort die Gäste an.

Als eine alarmierte Streifenwagenbesatzung eintraf, standen mehrere Personen um den stark alkoholisierten Mann herum. Er zeigte sich äußerst unkooperativ und erhielt zudem noch einen Platzverweis, dem er jedoch begleitet durch die Worte „Nein ich gehe nicht, ich halte mich auf, wo ich will“ nicht nachkam. Auch als die Ordnungshüter androhten, ihn ins Gewahrsam mitzunehmen, bewegte er sich nicht von der Stelle. Da zu befürchten war, dass er andere Gäste angeht, nahmen ihn die Einsatzkräfte zur Verhinderung von Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises mit.

Kopfstöße gegen Beamtin

Dabei sperrte sich der 46-Jährige erheblich. Als er in den Streifenwagen gesetzt wurde, versuchte er zunächst mehrfach, aus der noch offenen Tür auszusteigen. Während der Fahrt steigerte der Hagener zudem seine Aggressivität. Er versuchte mehrfach, sich aus der Sitzposition zu lösen und drückte sich gegen eine Polizistin. Dabei schlug er immer wieder mit dem Kopf in Richtung der Beamtin sowie ihres Streifenpartners, der am Steuer des Autos saß. Während der Fahrt schrie der Mann unentwegt weiter, bis der Streifenwagen vor der Wache stoppte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit bestätigt hatte, landete der Randalierer zum Ausnüchtern in einer Zelle. Die Beamten fertigten zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands. Sie blieben beide unverletzt und dienstfähig.

+++ Auch lesenswert: Verliert Hagen jetzt auch noch die Hochschule für Verwaltung? +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen