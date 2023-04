Hagen: Ein Besuch in der syrischen Konditorei Radwan Sweets

Mohammad Almazaz hat vor kurzem seine syrische Konditorei „Radwan Sweets" in Hagen am Remberg eröffnet.

Hagen. Welche syrischen Spezialitäten die Kunden in der neuen Konditorei am Remberg erwartet und wie Mohammad Almazaz nach Hagen gekommen ist.

Wer bei „Radwan Sweets“ einkehrt, sollte unbedingt einen süßen Zahn haben. Denn wie der Geschäftsname schon verrät, gibt’s in dem Laden an der Rembergstraße 12 jede Menge Süßes, beziehungsweise süße, syrische Backwaren.

Bei „Radwan Sweets" werden süße Köstlichkeiten frisch zubereitet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Vor etwa drei Wochen haben Mohammad Almazaz und seine Frau Amneh den Betrieb eröffnet. Die beiden wohnen in Essen und haben sich lange nach einem geeigneten Ladenlokal umgeschaut, „und dann hat ein Bekannter, der in Hagen wohnt, uns auf diese Fläche aufmerksam gemacht“, sagt Mohammad Almazaz.

In Syrien stehen Süßigkeiten hoch im Kurs

Er und seine Frau sind gebürtige Syrer, „und in Syrien stehen Süßigkeiten ganz hoch im Kurs“, lacht der 42-jährige Mann. In den Vitrinen locken Teilchen mit Pistazien und Cashewkernen und mit Zucker verzierte Kleinigkeiten. „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und bereiten alles frisch und selbst zu“, unterstreicht Mohammad Almazaz. Auch seine Frau Amneh (38) habe eine Vorliebe für Süßes, „sie mag besonders Gebäck mit Pistazien“, lächelt Mohammad Almazaz verschmitzt. Auch zum Sortiment bei „Radwan Sweets“ gehören Buttergebäck und mit Creme gefüllte Donuts.

+++ Lesen Sie auch: Traditionskneipe Spinne hat einen neuen Pächter +++

Eine Kundin betritt den Laden, sie kennt Mohammad Almazaz, plaudert ein wenig mit ihm. Was die Frau an diesem Nachmittag besonders anlacht? Kunafa mit Engelshaar (dünne Teigfäden) und Awama (frittierte Teigbällchen). Die Kundin lächelt, „ich werde eben schnell schwach“.

Das Geschäft „Radwan Sweets“ hat täglich (auch sonntags) von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Syrische Backwaren auch in Hagen beliebt

Syrische Backwaren scheinen in Hagen übrigens beliebt zu sein. Ein Beispiel: Anas Namous hat vor gut einem Jahr (Anfang April 2022) seine eigene Konditorei eröffnet. In der Bahnhofstraße 47 in Hagen bietet der 38-Jährige seitdem syrische Backwaren an. Der Flüchtling hatte sich mit Hilfe seiner Familie selbstständig machen können. Ein langer, steiniger Weg läge hinter ihm, sagte Anas Namous damals bescheiden.

Anas Namous hat sich vor einem Jahr in der Bahnhofstraße in Hagen selbstständig gemacht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Rückblick: 2015 war Anas Namous gemeinsam mit seiner Frau aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Damaskus vor den Kriegswirren geflüchtet. Sein geregeltes Leben und seine eigene Konditorei, die er dort betrieben hatte, musste er zurücklassen. Das Ehepaar kam nach Deutschland, lebte in Lemgo, wo der Syrer als Angestellter in einer Bäckerei arbeitete.

Familie und Freunde, die in Hagen lebten, „lockten“ Anas Namous, seine Frau und seine drei Kinder im September 2021 an die Volme. Einige Monate später eröffnete er dann den etwa 100 Quadratmeter großen Betrieb, der den Namen „Pistachio - Konditorei, Bäckerei, Café“ trägt. Die Konditorei mit einem Sitzbereich befindet sich im Erdgeschoss in der Bahnhofstraße 47, im Untergeschoss sind Küche, Backstube und Lagerräume untergebracht.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen