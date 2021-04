Hagen: Ein Blick auf das Wetter im März

Hagen. Am kühlsten war es im März auf den Dahler Höhen, am wärmsten im Innenstadtbereich.

Die Durchschnittstemperatur lag mit 6,1 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm exakt im langjährigen Mittel der nun gültigen Klimareferenzperiode von 1991-2020. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die fünfzehn Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz-Hagen, lag mit 6,1 Grad drei Zehntel über dem NRW-Durchschnitt.

Am kühlsten war es auf den Dahler Höhen

Am kühlsten war es auf den Dahler Höhen mit 4,9 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 6,9 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 7,6 Grad. Der März begann recht durchschnittlich. Die Temperaturen lagen tagsüber meist im einstelligen, teils im zweistelligen Bereich. Nachts gab es häufiger Frost mit Werten von bis zu -6 Grad, gemessen in der Selbecke und in Dahl. Um die Monatsmitte herum war es vergleichsweise kühl mit Höchstwerten von deutlich unter 10 Grad.

In den Höhenlagen fiel etwas Schnee, der allerdings nicht zur Ausbildung einer Schneedecke reichte. Zum Monatsende hin wurde es deutlich wärmer und an den letzten beiden Märztagen wurden, abgesehen von den höheren Lagen des Stadtgebiets, die ersten Sommertage (Maximum > 25 Grad) des Jahres erreicht. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1956 gab es an der Sternwarte bis dato noch nie einem Sommertag.

Mit 26,1 Grad wurde der alte Rekord aus dem Jahr 1968 um mehr als zwei Grad überschritten. Die höchste Temperatur im Stadtgebiet wurde in Altenhagen mit 26,7 Grad registriert. Wärmster Ort in NRW war der Flughafen Köln/Bonn mit 26,8 Grad.

Mit einer Niederschlagsmenge von 56 Liter pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert der Vergleichsperiode von 1991-2020 um ein Viertel verfehlt.

An 16 Tagen messbarer Niederschlag

An 16 Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet. In Dahl wurde mit 73 Liter pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, in Altenhagen mit 46 Liter pro Quadratmeter der wenigste.

In NRW lag die Spannweite zwischen 35 Liter im südlichen Rheinland und 100 Liter in der Eifel. Wie schon sein Vormonat war der März sonniger als üblich. Mit 143 Sonnenstunden wurde der langjährige Mittelwert um 15 Prozent überschritten. An acht Tagen gab es keine Sonne.

Das NRW-Mittel lag bei 142 Stunden mit einem Maximum von 173 Stunden im südlichen Rheinland. An 18 Tagen wehte der Wind stark (>Windstärke 6) und an sechs Tagen stürmisch (>Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 109 Kilometer pro Stunde bei Durchzug vom Sturmtief Klaus. In Wuppertal traten mit 103 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

Aktuelle Wetterdaten und Wetterkameras­ aus der Stadt gibt es unter www.wetternetz-hagen.de und www.sternwarte-hagen.de