Hagen: Ein Schwerverletzter bei Unfall kurz vor Dahl

Dahl. Schwerer Unfall am späten Sonntagabend kurz vor Dahl. Eine Person musste schwer verletzt in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr auf die B 54 zwischen den Einmündungen „Pulvermühle“ und „Berglehne“ alarmiert. Als die 15 Kräfte der Löschgruppe Dahlerbrück eintrafen, saßen schon alle drei Insassen am Straßenrand. Sie konnten das Unfallwrack selbstständig verlassen, niemand war eingeklemmt worden. Das war angesichts des Schadensbildes keineswegs selbstverständlich. Dass von den drei aus Lüdenscheid stammenden Männern derjenige am Schlimmsten verletzt worden war, der vorne auf dem Beifahrersitz saß, erscheint schlüssig, denn in diesem Bereich ist das Auto regelrecht zerstört worden. Fast alle Airbags haben ausgelöst. Der 29-Jährige kam schwer verletzt nach Hagen ins Krankenhaus, der gleichaltrige Fahrer sowie ein 32-Jähriger, der auf der Rückbank saß, wurden lediglich leicht verletzt. Trotz der drohenden Konsequenzen für den Fahrer bestehen keine Zweifel, wer am Steuer saß. Es gab keine Schuldzuweisungen unter den Insassen, wie sie bei schweren Unfällen mit erheblichen Konsequenzen gelegentlich vorkommen. (Text Markus Klümper)

