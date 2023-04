Hagen: Einbrecher an Garage – Kamera zeichnet alles auf

Der Einbrecher (Symbolfoto) wollte in Hagen Beute in einer Garage machen.

Hagen-Mitte. Ein Einbrecher will in der Innenstadt Beute in einer Garage machen – bis plötzlich ein Alarm losgeht. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei:

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Innenstadt von Hagen in eine Garage eingebrochen und geflüchtet, als der Alarm an einer dort angebrachten Überwachungskamera ausgelöst wurde.

Tor wurde gewaltsam geöffnet

Gegen 6.35 Uhr ging ein 29-jähriger Hager zu seiner Garage in der Frankfurter Straße. Dort erkannte er, dass das Tor augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Mit seinem Smartphone konnte der Hagener auf die Aufzeichnungen einer dort angebrachten Überwachungskamera zugreifen und erkennen, dass die Tat gegen 1 Uhr passiert ist.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Unbekannter mit schwarzer Mütze und schwarzem Pullover drückte das Garagentor gewaltsam auf und wurde durch einen automatisch ausgelösten Alarm abgeschreckt. Er flüchtete anschließend in Richtung des Elbersgeländes.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen am Tatort. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter 02331-986 2066.

