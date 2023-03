Polizei in Hagen Hagen: Einbrecher bedienen sich in Kleingartenanlage Pivitt

Boele. Zum Start der Gartensaison haben sich Langfinger in einer Kleingartenanlage in Hagen die notwendigen Gerätschaften besorgt.

Bei einem Kleingartenverein in Hagen am Pivitt ist es in der Nacht zum Montag zu mehreren Laubeneinbrüchen gekommen. Dies stellte ein Pächter am Montagnachmittag fest.

Neun Häuser aufgehebelt

Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Gelände. Hier brachen sie insgesamt neun Gartenhäuser auf und durchwühlten diese. Gestohlen wurden hauptsächlich Werkzeuge und Elektronikgeräte, darunter auch eine Kaffeemaschine. Die Kripo bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 02331 986 2066 zu melden.

