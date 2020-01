Hagen-Dahl. Dreiste Einbrecher im Hagener Süden: Erst brachen si in die eine Hälfte eines Doppelhauses ein, dann kam ein Vorschlaghammer zum Einsatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Einbrecher brechen Küchenwand mit Vorschlaghammer auf

Doppel-Einbruch in Dahl – und zwar durch die Küchenwand. Am Dienstagnachmittag um 14.19 Uhr hatte die Polizei einen ungewöhnlichen Einsatz im Hemker Weg. Einbrecher waren dort in ein frei stehendes Zweifamilienhaus eingebrochen und hatten beide Wohnungen durchsucht.

Ungewöhnlich war hierbei, dass die Täter, vermutlich mit einem Vorschlaghammer, eine Innenwand in dem Haus durchbrachen, um von einer Wohneinheit in die nächste zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich über die Wohnungseingangstür der anderen Wohnung Zugang zum Objekt und drangen in die zweite Wohnung durch das Loch ein, das sie in die Küchenwand schlugen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 7 und 13 Uhr. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen- bzw. Täterhinweise nimmt die Polizei unter 9862066 entgegen.