Hagen: Einbrecher holen Tresor aus Wohnung in Knüwenstraße

Einer 58-Jährigen ist am Dienstag zwischen 17.50 und 21.30 Uhr ein Tresor aus ihrer Wohnung in der Knüwenstraße gestohlen worden. Sie hatte in dieser Zeit die Wohnung verlassen. Die Einbrecher stiegen über den Balkon des Mehrfamilienhauses ein. Dort zerbrachen sie die Glastür und verschafften sich so Zutritt. Mit ihrer Beute flüchteten sie über denselben Weg. In dem braunen Tresor befanden sich Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und nimmt Hinweise zum Einbruch oder Verbleib des Tresors unter 986 2066 entgegen.

