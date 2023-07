Kooperationsvereinbarung zwischen Kommunalen Ordnungsdienst Herne und Polizei am Donnerstag 25. Mai 2023 am Rathaus in Herne. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Polizei in Hagen Hagen: Einbrecher kehrt an den Tatort zurück

Eilpe. Leichtes Spiel hatte die Polizei Hagen bei einem Einbruchsversuch in Eilpe. So eine Festnahme erlebt man nicht alle Tage.

Dümmer als die Polizei erlaubt: Einen Einbrecher, der an den Tatort zurückkehrte, haben die Hagener Beamten am Wochenende in Eilpe gestellt.

Gegen 19.30 Uhr wurden Anwohner der Franzstraße auf den 39-Jährigen aufmerksam. Dieser hielt sich im rückwärtigen Bereich einer Mehrfamilien-Nachbarhauses auf und versuchte dort, die Kellerfenster aufzudrücken. Dabei schaute er sich immer wieder auffällig um. Nachdem es ihm nicht gelang, die Fenster zu öffnen, flüchtete der Mann über die Franzstraße in Richtung Eilpe. An den Kellerfenstern erkannten die alarmierten Polizeibeamten Aufbruchspuren.

Handschellen angelegt

Während sie am Tatort auf die Beamten der Kriminalpolizei warteten, kehrte der zuvor von den Zeugen beschriebene Mann zurück. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie in seiner Hosentasche Werkzeug, das zu den Aufbruchspuren an den Kellerfenstern passte. Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs nahmen sie den 39-jährigen Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

