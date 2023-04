Hagen: Einbrecher machen Beute in Juweliergeschäft

In ein Juweliergeschäft sind Einbrecher in der Hagener Innenstadt eingebrochen. Eine Scheibe wurde eingeschlagen (Symbolfoto)

Hagen-Mitte. Eine Zeugin hört nachts ein lautes Klirren: Einbrecher schlagen die Scheibe des Juweliers ein und erbeuten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher haben Beute in einem Juweliergeschäft in der Hagener Innenstadt gemacht: In der Nacht auf Samstag, gegen 1.30 Uhr, hatte eine Zeugin in der Konkordiastraße ein lautes Klirren gehört.

Anschließend hatte sie die eingeschlagene Scheibe eines Juweliergeschäfts gesehen und umgehend die Polizei verständigt. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Es wurden unbestimmte Mengen an Schmuck entwendet, so die Polizei. Der Tatort wurde der Kriminalwache zur Spurensicherung übergeben.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen