Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Grabenstraße in Hagen gekommen.

Blaulicht Hagen: Einbrecher machen Beute in Wohnung - Mieter zuhause

Hagen-Mitte. Während ein 41-Jähriger friedlich in seiner Wohnung in der Grabenstraße schläft, stehlen Einbrecher Bargeld und sein Handy.

Während ein 41-Jähriger nach seiner Nachtschicht friedlich seiner Wohnung in der Grabenstraße schlief, machte ein Einbrecher Beute in seiner Wohnung. Als der Mann am Mittwoch gegen 14 Uhr erwachte, stellte er fest, dass sein Handy, seine Geldbörse und Bargeld fehlten.

Tür vermutlich aufgetreten

Als er sah, dass die Eingangstür zur Wohnung aufgebrochen war, verständigte er die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Tür vermutlich aufgetreten wurde. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter 02331/9862066 entgegen.