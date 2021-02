Hagen: Einbrecher machen Beute in Wohnung von Senior (74)

Hagen. Vier Uhren und einen Ring haben Einbrecher in einer Wohnung in der Selbecker Straße gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Vier Uhren und einen Ring haben Einbrecher in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hagen entwendet. Der 74 Jahre alte Bewohner verständigte sofort die Polizei, als er den Einbruch in seiner Wohnung in der Selbecker Straße bemerkte.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich diese durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses Zugang verschafft. Der Einbruch ereignete sich am Dienstag zwischen 18.50 und 21.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 02331/9862066 melden.

