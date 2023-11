Hagen: Einbrecher scheitern am Türschloss

Die Kriminalwache erschien in Altenhagen an einer Wohnung zur Spurensicherung (Symbolfoto)

Altenhagen Einbrecher haben offenbar vergeblich versucht, das Türschloss einer Wohnung aufzuhebeln. Die Polizei bittet dennoch um Hinweise:

Einbrecher sind in Altenhagen offenbar an einem Türschloss gescheitert: In der Zeit zwischen dem 17. November, 12.20 Uhr und 18. November, 9 Uhr, kam es in der Altenhagener Straße in Hagen zu dem versuchten Wohnungseinbruch.

Hebelmarken an der Tür gefunden

Bislang unbekannte Täter hatte im Tatzeitraum im Bereich des Türschlosses mehrere Hebelmarken hinterlassen. Allerdings hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der 02331-986-2066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen