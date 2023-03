Hagen: Einbrecher schlägt Schaufenster ein und klaut Schuhe

Im Schuhgeschäft Salamander an der Ecke Mittelstraße/Marienstraße in Hagen wurde eingebrochen.

Hagen-Mitte. Ein relativ hohes Risiko ging ein Einbrecher in Hagen ein, der offenbar scharf war auf ein bestimmtes Paar Schuhe.

Auf ein Paar Schuhe abgesehen hatte es ein Einbrecher, der in der vergangenen Nacht die Schaufensterscheibe des Fachgeschäfts Salamander einschlug und dann unerkannt mit der begehrten Beute entkam.

Wie die Polizei in Hagen mitteilte, muss sich die Tat irgendwann in der Nacht zum Donnerstag ereignete haben. Der Unbekannte schlug das Schaufenster des Schuhgeschäfts in der Marienstraße ein – welchen Gegenstand er dazu benutzte, ist noch unbekannt. Durch das Loch griff er in die Auslage und stahl mindestens ein Paar Schuhe im Wert von über hundert Euro. Danach verschwand er unerkannt in der Nacht.

Die Kripo in Hagen sucht nun nach Zeugen für den Einbruch. Hinweise bitte unter Tel. 986 2066.

Insolvenzverfahren unter Schutzschirm

Die Schuhhaus-Kette Salamander, die in der Region außer in Hagen auch Filialen in Schwelm, Dortmund, Lüdenscheid und Soest betreibt, hatte im Dezember Insolvenz angemeldet und beim Amtsgericht Wuppertal ein so genanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Konkret heißt das, dass das Unternehmen seinen Betrieb zunächst weiterführen kann und auch die Geschäftsführung im Amt bleibt. Das Gericht bestellte den Anwalt Dr. Christian Holzmann zum Sachwalter, der das weitere Verfahr kontrolliert und auch die Interessen der Gläubiger vertritt.

Betroffen sind insgesamt etwa 950 Vollzeitmitarbeiter sowie 93 Filialen in Deutschland. Hintergrund ist die erhebliche Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds und die damit verbundene Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter.

Markenzeichen der Firma ist der Feuersalamander Lurchi, eine Comicfigur, die als Werbebotschafter für die Kinderschuhmarke, deren Handelsgesellschaft ihren Sitz in Gladbeck hat, dient.

Salamander war bereits im Jahr 2004 einmal insolvent und in der Folge nach mehren Besitzerwechseln zur Ara-Gruppe gekommen.

