Hagen: Einbrecher sind scharf auf Süßes

Die Polizei ermittelt in der Neumarktstraße in Hagen.

Hagen. Bei einem Einbruch in eine Firma in wurden Eis, Schokolade und Küchenutensilien gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte brachen zwischen Dienstag (27.06.) gegen 16 Uhr und Mittwochmorgen (28.06.) in ein Büro in der Neumarktstraße in Hagen ein.

Eine Angestellte bemerkte gegen 6.50 Uhr ein offenes Fenster im Erdgeschoss. Es waren Hebelmarken erkennbar. In der Gemeinschaftsküche stellte sie fest, dass zwei Thermoskannen entwendet wurden.

Trinkgläser und Schokolade entwendet

Des Weiteren fehlten sechs Trinkgläser, ein Raumduft, drei USB-Sticks, eine Tüte Milch, eine Tafel Schokolade sowie Speiseeis. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden

