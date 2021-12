Hagen: Einbrecher steckt mit Sack voller Zigaretten in Tür

Hunderte Packungen Zigaretten hat ein Einbrecher in Hagen in einem Sack verstaut. Auf der Flucht bleibt er aber stecken.

Hagen. Ein Einbrecher bleibt in Hagen mit einem Sack voller Zigaretten in eine Schiebetür stecken. Dann schlägt die Polizei zu.

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Sonntag in Hagen im Rewe-Markt an der Minervastraße Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Allerdings hatte er nur kurze Zeit Freude an seiner Beute. Der Mann steckte zunächst mit einem großen Sack in der Schiebetür fest und wurde von der Polizei geschnappt.

Beim Eintreffen der Beamten versteckte sich zunächst der Mann hinter einem Pkw und flüchtete anschließend über einen Parkplatz. Er kletterte über einen Zaun und hangelte sich dann über ein Rohr in den dortigen Hinterhof hinunter. Dort konnte er durch weitere Beamte festgenommen werden.

Haftrichter muss jetzt entscheiden

Der 42-jährige Tatverdächtige hatte am Nebeneingang des Geschäfts die Schiebetüren aufgehebelt und war in den Markt eingedrungen. Dort hatte er ein Bettlaken mit Zigarettenschachteln im Wert von mehreren tausend Euro gefüllt.

Doch die Größe des befüllten Sacks wurde ihm zum Verhängnis, da er damit beim Verlassen des Geschäfts zwischen den Schiebetüren stecken blieb. Der Festgenommene wird dem Haftrichter vorgeführt.

