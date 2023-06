Hagen: Einbrecher stehlen Gartenmöbel aus Kleingarten-Anlage

In einer Kleingartenlaube in Haspe wurde eingebrochen. Die Einbrecher ließen ein Gartensofa, Holztisch und Holzbank mitgehen.

Hagen-Haspe. In Haspe haben Einbrecher ein Gartensofa, einen Holztisch und eine Holzbank gestohlen. Ein Spaziergänger beobachtete dort zwei Jugendliche:

Ein 60-Jähriger Mann hat zwei Jugendliche nach einem Einbruch in Gartenlauben in Hagen-Haspe beobachtet. Am Dienstag spazierte der Mann gegen 13 Uhr durch einen Privatgarten am Distelstück. Dort kam es in der Vergangenheit bereits öfter zu Aufbrüchen von Gartenhäusern.

Brecheisen, Hammer und Schraubendreher gefunden

Als er mit seinem Hund zwischen den Lauben spazierte, liefen plötzlich zwei Jugendliche aus jenen davon. Vor den Häusern fand der 60-Jährige ein Brecheisen, einen Hammer und einen Schraubendreher auf. Die Polizei ermittelte, dass ein Gartensofa aus Rattan, ein Holztisch und eine schwere, blaue Holzbank fehlten.

Polizei Hagen nimmt Hinweise entgegen

Ob die Jugendlichen für den Einbruch oder den Diebstahl in Frage kommen, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei. Hinweise werden unter 02331/9862066 entgegengenommen.

