Hagen: Einbrecher stehlen Geldkassette aus Altenhagener Kita

Altenhagen. Nachts steigen Einbrecher in Altenhagen in eine Kita ein. Dort stehlen sie eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

Diebe sind in Altenhagen in eine Kindertagesstätte eingebrochen und haben dort eine Geldkassette gestohlen: Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen die Täter in die Kita in der Weißenburger Straße ein, eine 47-jährige Mitarbeiterin alarmierte die Polizei.

Einbruch in Kita – Kriminalpolizei ermittelt

Sie bemerkte morgens ein aufgehebeltes Fenster und sah, dass mehrere Schubladen und Schränke offen standen. Am Vorabend, gegen 23 Uhr, war dies noch nicht der Fall. Auf den ersten Blick stellten die Mitarbeiterinnen das Fehlen einer Geldkassette fest. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen an die Kripo. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 02331-986 2066.

