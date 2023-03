Hagen: Einbrecher steht bei 86-Jährigem im Schlafzimmer

Haspe. Durch ein offenes Schlafzimmerfenster hat ein Rentner in Haspe ungebetenen Besuch erhalten. Wer kann bei der Fahndung helfen?

Ein Rentner hat am Sonntag in Hagen-Haspe einen Einbrecher das Fenster zu seines Wohnung geöffnet. Der 86-Jährige traf am Sonntagmittag in seiner Wohnung im Oedeweg auf einen bislang unbekannten Täter, der den Nachttisch im Schlafzimmer durchwühlte.

Gegen 11 Uhr hatte der Senior das Schlafzimmerfenster seines Hauses geöffnet, um zu lüften. Anschließend verließ er das Zimmer. Als er kurz darauf zurückkam, um das Fenster wieder zu schließen, stand der Unbekannte in dem Schlafzimmer und durchwühlte einen Nachttisch. Der Senior forderte den Täter auf, sofort sein Haus zu verlassen. Dies tat der Unbekannte unmittelbar. Später stellte der Hausbesitzer fest, dass seine Geldbörse gestohlen wurde.

Beschreibung des Täters

Der Mann war laut der Beschreibung des 86-Jährigen etwa 18 bis 22 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Die Kripo übernahm noch am Tatort die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls. Zeugen sollten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei melden: Telefon 02331-986 2066.

